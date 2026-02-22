Silvio Balbo: «No sabemos nada de la abeja»





Siempre dispuesto y muy atento, una vez más Silvio Balbo estuvo en “Agro 9 Radio” (Supernova 97.9) dialogando sobre la campaña de miel y la actualidad de la actividad. Además brindó deatlles muy precisos sobre el manejo de la colmena, la alimentación y la genética en la abeja.Instalado en la localidad de Berutti y dedicado a la apicultura desde hace casi 20 años el ex director de la Técnica 2 explicó, en relación a la actual campaña, que “es un año complejo, de acuerdo a la región que mires. Acá en Berutti, en la zona de Trenque Lauquen es una zona bendecida, con un éxito muy interesante. El rinde es muy pero muy bueno”. Pero a pesar d ellos buenos resultados también aclara que “los rindes enmascaran la baja rentabilidad de la actividad. Somos un mercado demasiado pequeño como para ser exigentes. Dependemos de los negocios que hacen los grandes exportadores”.



Respecto a las inundaciones del año pasado y como afectaron a la actividad Balbo dijo que “la inundacion en 9 de Julio pegó fuerte enlos apicultores de la zona. En cambio, enTrenque Lauquen y Pehuajó se supo manejar el agua, en base a viejas experiencias. Hay un parque de máquinas muy importante que permitió que el agua se canalizase y corriera. Pudimos atender la colmena en la invernada, una epoca clave en la apicultura. Fue muy interesante en el manejo técnico de la colmena”.

A pesar de sus años de experiencia con la actividad apícola, Silvio acepta sin ponerse colorado que “no sabemos mucho de la abeja”. Este en relación a lo que se supone que el invierno hace a la colmena. Pero “hubo mañanas muy frias, en octubre mañanas heladas, y la abeja se comportó de maravilla y no afectó la colmena”. Las Noches calidas de 20 grados son las ideales. Asi se mantiene el flujo de nectar. Y al otro dia es detectado y aprovechado por la abeja.



“Llevo casi 20 años en la región, donde hay muchas pasturas naturales y hay mucha alfalfa. El manejo de pastoreo por franjas con electricos nos favorece a los apicultores. Ese buen manejo nos favorece y se nota”, dice el apicultor. En cuanto a los rindes de esta campaña el piso de “50 kgs muy cómodos en la region y hay algunos rindes de 60 kilos”.

La apicultura es una actividad muy noble que se practica casi de la misma manera desde hace siglo, pero en los ultimos tiempos hubo algunos cambios como el darle importancia a la genética y el manejo de vitaminas y polivitaminicos. Sobre esto, Balbo explicó que “durante la invernada alimentamos a la abeja con un alimento seco, una suerte de caramelo para abejas. Y eso trajo muy buenos beneficios, a pesar de ser una importante inversión. Ya no hacemos jarabe de azúcar y este alimento seco la abeja lo acepta muy bien. La invernada fue muy buena y la primavera llego con datos interesantes”. Si bien el producto no es nuevo ya que en los 90 tambien se usó, pero despues su valor se disparó en relación al jarabe de azúcar y se dejó de usar. Pero ahora de a poco lo están probando. Es práctico y de fácil transporte. Habrá que ver como siguen estos resultados en las próximas campañas.



Respecto a la genética, Silvio explicó que “nuestras abejas son de descendientes de raza italiana, la mayoria de la genetica es de ese origen. Ya hace dos años utilizo genética de un productor local, una raza del pie de los Alpes. Y tenemos resultados muy interesantes. En situaciones adversas, con poca oferta floral, hemos obtenido muy buenos resultados. Sale temprano y se esconde tarde”.

Una colmena tiener alrededor de 80 mil individuos. “Cuanto más viaje haga es mejor Que la oferta floral esté cerca ayuda. La abeja se cansa y descansa. Los polivitaminicos hacen que tengan un abdomen mas prominente, mayor capacidad pulmonar, y eso se ve reflejado luego en los rindes. La capacidad de volar es de 5 km en busca de una oferta floral. Las mieladas se producen en ondas. La colmena se preprara antes de la mielada, mitad de noviembre a febrero. Pero no es algo demasiado preciso” termina de explicar Balbo, sabiendo que el tema y su pasión por la abeja hacen que la charla pueda extenderse. Cosa que ocurrirá en una próxima cercana ocasión.