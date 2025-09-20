20 Sep 2025
Si la lluvia lo permite, se pone en marcha la sexta fecha del Ascenso nuevejuliense

Este domingo, en el comienzo de la primavera, se pone en marcha la sexta fecha del Torneo de Ascenso Nuevejuliense que tiene un partido, en los papeles, apasionante: el líder 18 de Octubre visita al escolta del campeonato, 12 de Octubre desde las 15:30 hs.

18 de Octubre, puntero con 12 unidades, va a visitar a 12 de Octubre, su único escolta con 10 puntos. Por ahora los de Puntita García tienen puntaje ideal con 4 ganados sobre 4 jugados.

De reojo mirará Dudignac que enfrenta a Compañía en Patricios. Los dirigidos por Bruno Barbutti tienen 9 puntos y quieren volver a liderar el campeonato.

Por último, Defensores de Sarmiento va a recibir a Defensores de La Boca en El Provincial. Ambos se encuentran últimos en la tabla y el duelo será clave para trepar posiciones. Unión Dennehy quedará libre esta fecha.

 

