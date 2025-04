Sergio Massa llamó a la unidad y envió un mensaje a Kicillof y Cristina Kirchner: «Hay que dejar de lado las vanidades y caprichos”

El exministro de Economía y líder del Frente Renovado, Sergio Massa, volvió a exigir la unidad en el peronismo y señaló que «hay que dejar de lado las vanidades y caprichos”, en medio de la fuerte interna que mantiene enfrentados a la expresidenta a Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador Axel Kicillof, por la fecha de las próximas elecciones bonaerenses y por determinar quién lidera realmente el PJ.

“Tenemos que contribuir a que haya unidad y una alternativa al gobierno. Es la responsabilidad que tenemos y cada uno debe construirla. La división es la garantía de éxito de Milei, y la sociedad no nos va a perdonar que no hayamos tenido la generosidad y la capacidad de ceder para representar a quienes rechazan este gobierno”, enfatizó el exfuncionario, que encabezó este sábado un nuevo encuentro de su sector en el peronismo en San Fernando.

También subrayó que la sociedad espera que el peronismo proponga alternativas al liberalismo, que construya una esperanza real para el electorado y que asuma sus errores del pasado para poder seguir adelante.

“Esperan de nosotros firmeza, claridad, transparencia en nuestra propuesta, un rol firme en el rechazo de las políticas de este gobierno y un rol propositivo, eso no está y entonces, si no entendemos que tenemos que tener un rol de protagonismo en ese sendero, estamos en un problema. Yo no sé si es con concurrencia o desdoblamiento posterior o anterior, antes de esto hay que resolver un paso previo: ¿Hay o no hay vocación política de construir algo colectivo? ¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿sí o no? Después discutamos la táctica”, enfatizó Massa.

El exministro cerró enviándole otro mensaje, sin nombrarlos, a Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, al remarcar que el país necesita personas «sin vanidades, egos ni caprichos”, que sean «capaces de ceder y acercar posiciones». (Filo.news)