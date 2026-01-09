Segundo Pachanguero con Pyno

Dueño de un carisma particular, Pyno estuvo en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) anticipando la segunda edición del “Pachanguero del 9” este próximo domingo desde las 20 hrs. en el Playón Municipal. Un evento que se hace en conjunto con la Dirección de Cultura local, en donde el cantante hace las veces de “curador” ya que abrió la convocatoria a otros artistas locales cultores de la cumbia y el cuarteto, tal como fue el espíritu de la primera edición hace un año que tuvo un éxito absoluto. Habrá artesanos, cantina y se invita a quienes quieran asistir (es gratis y al aire libre) a llevar su reposera y ropa cómoda para poder bailar a pleno.

Con su habitual simpatía, lejos de divismos, Pyno contó que será una grilla con otros días cantantes que tendrán quince minutos cada uno para hacer su repertorio. Eso si, la noche se abre y se cierra musicalmente con Pyno, especialmente el final ya que, ni bien den las cero horas de lunes, comenzará el cumpleaños del cantante que una vez más lo celebrará comoa más le gusta, arriba del escenario.

