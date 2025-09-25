Segunda Reunión Hidráulica

En la mañana de ayer, se llevó a cabo la segunda reunión de la mesa de trabajo conformada por el municipio, representantes de la Sociedad Rural local, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio, la Autoridad del Agua, la Subsecretaría de Hidráulica de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo Agrario, Vialidad de Junín y Vialidad de Chivilcoy.

Dando continuidad al encuentro anterior, y con el objetivo principal de analizar la situación de las inundaciones en el distrito y coordinar acciones concretas. Se presentó un listado detallado de trabajos y la ubicación de las maquinarias afectadas a la emergencia hídrica. Se evaluaron y establecieron prioridades de trabajo en base a criterios y consenso entre las partes.

Además, las entidades y productores presentaron un análisis de la situación en cuanto a caminos y canales en las distintas localidades y sectores del distrito. A continuación, se detalla la información presentada:

QUIROGA

Se terminaron trabajos sobre el canal, se trabaja en alcantarillas y pasadas.

Se realiza contención en el camino Blázquez/Morresi y camino que une Quiroga con La Niña.

Se realizaron 2 cruces de calle, uno en RP70 y otro camino a La Niña.

LA NIÑA/FAUZÓN

Se trazó un relevamiento con Hidráulica, detectando donde hay obstrucciones.

Se colocaron cruces de tubos en camino P-1, en conjunto con vecinos con aporte de tubos y piedra para pasos complejos.

En el “Camino Fantasma” (077-13), en un trabajo conjunto con los vecinos, se esparció piedra.

FRENCH

Se efectúan 4 bypass para la liberación de agua y la protección de la localidad, y se cambiaron tubos del canal de French.

SANTOS UNZUE

Vecinos trabajan con equipos de tierra y piedra para recuperar camino T-195, con el aporte de camiones municipales.

EL CHAJÁ/12 DE OCTUBRE

Se realizó extracción lateral en el camino S-30 de la zona de 12 de Octubre.

Se trabaja en el camino Santa María, en tres etapas: Monte de Croto, Santa María y pasada frente Ostrich.

NAÓN