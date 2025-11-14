Segunda fecha del Campeonato de Picadas de Motos y Autos

El próximo sábado 15 de noviembre, el Autódromo Guillermo “Yoyo” Maldonado de 9 de Julio será escenario de la segunda fecha del campeonato de todas las categorías de picadas de motos y autos, una jornada que promete velocidad, adrenalina y el clásico clima fierrero que distingue a la ciudad. Organizado por Drag Racing y el Automoto Club Nuevejuliense.
El evento volverá a reunir a pilotos de la región que buscarán protagonismo en esta nueva cita puntuable del calendario. La actividad se desarrollará a lo largo de la tarde y parte de la noche, permitiendo que el público disfrute un espectáculo completo y variado.
Cronograma de actividades
● Apertura del Autódromo: 13:00 hs
● Pruebas libres de motos: 14:30 hs
● Pruebas libres de autos: 21:30 hs (aproximadamente)
La programación está pensada para que tanto pilotos como espectadores puedan vivir una jornada dinámica, con tránsito constante en la recta principal y una variada presencia de máquinas de distintas cilindradas y preparaciones.
El Automoto Club Nuevejuliense pondrá a disposición su servicio de cantina, con comidas y bebidas durante toda la jornada, garantizando comodidad para quienes concurran al evento.
El valor de la entrada general será de $10.000, permitiendo el acceso a todo el público que desee disfrutar de una tarde-noche a pura velocidad.