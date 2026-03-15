Se viene el invierno

Por Redacción Extra Digital

En política, las crisis raramente aparecen solas. Suelen ser la consecuencia de una acumulación de tensiones que, durante un tiempo, permanecen ocultas detrás del discurso oficial. Hasta que un episodio puntual —a veces menor en apariencia— expone la fragilidad de una narrativa cuidadosamente construida.

Eso es lo que comenzó a ocurrir en los últimos días con el vocero presidencial, Manuel Adorni. Durante más de un año fue una de las voces más visibles del gobierno de Javier Milei y uno de los principales encargados de sostener la llamada “batalla cultural” contra la política tradicional. Hoy, sin embargo, ese mismo protagonismo lo dejó en el centro de una tormenta política y judicial.Las denuncias presentadas en los tribunales federales —que quedaron bajo la órbita de los juzgados de Daniel Rafecas y María Servini— abrieron un frente inesperado para la Casa Rosada. Las presentaciones incluyen acusaciones por presunta malversación de fondos, peculado y abuso de autoridad vinculadas a viajes oficiales y al uso de recursos públicos.

Más allá de la dimensión judicial, el episodio toca una fibra particularmente sensible para el oficialismo. Desde su llegada al poder, el gobierno construyó buena parte de su legitimidad política en la denuncia permanente contra la “casta”. Ese concepto, repetido con insistencia en discursos y conferencias, fue el núcleo de una narrativa destinada a diferenciar al nuevo poder político de la dirigencia tradicional. El problema aparece cuando la realidad empieza a contradecir ese relato.La polémica por los vuelos oficiales y privados, sumada a cuestionamientos sobre contrataciones vinculadas a áreas de comunicación del Estado, generó una discusión incómoda dentro del propio oficialismo. No se trata solamente de un funcionario cuestionado. Lo que está en juego es algo más delicado: la coherencia entre el discurso político y la práctica del poder. La reacción del gobierno fue inmediata. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dejó claro su respaldo interno. Varios integrantes del gabinete y dirigentes del oficialismo salieron a defender públicamente al vocero, en un intento de cerrar filas frente a un escándalo que amenaza con crecer.

Pero incluso dentro del universo libertario algunos analistas admiten que el daño político puede ser mayor que el judicial. Cuando un gobierno basa su legitimidad en la denuncia moral del sistema político, cualquier señal de incoherencia adquiere una dimensión mucho más grande que en administraciones anteriores.Por eso el problema que enfrenta hoy la Casa Rosada no se limita a la suerte personal de un funcionario. La discusión gira alrededor de algo más profundo: la credibilidad de un relato político que fue central para la construcción del poder de Javier Milei. En ese contexto, el oficialismo se acerca a una etapa que promete ser más exigente. El desgaste económico, la tensión social y las disputas internas comienzan a conformar un escenario distinto al del primer año de gobierno.

En la política argentina, el invierno no suele ser una metáfora climática. Es, más bien, el momento en que los discursos empiezan a enfrentar la prueba más dura: la de la realidad. En política, el poder suele sobrevivir a los escándalos. Lo que rara vez sobrevive es la pérdida de credibilidad del relato que lo sostuvo. Y cuando eso ocurre, el invierno político deja de ser una metáfora para convertirse en una estación inevitable.