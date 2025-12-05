Se termina de jugar la octava

Este fin de semana se terminará de jugar la octava fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, que debió suspenderse por la lluvia. Solamente se disputó un partido donde Once Tigres venció a French. Hoy Libertad y El Fortín desde las 21 hs darán inicio a la continuidad.

El sábado Patricios recibirá a San Agustín, mientras que el puntero, San Martín, jugará el domingo en La Niña a las 17, mismo horario que Atlético recibirá a Quiroga.

En la tabla se ubica primero San Martín con 17 unidades, seguido por Naón con 15, French y Atlético tienen 14, quinto está Once Tigres con 14 y Libertad tiene 12,. Más abajo se ubican La Niña, El Fortín, San Agustín, Patricios, Agustín Álvarez y Quiroga.