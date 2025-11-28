Se pone en marcha la octava fecha

Este viernes comenzará a jugarse la octava fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol con el, en los papeles, interesante partido entre Once Tigres y French desde las 20 hs en el Abel del Fabro.

El sábado seguirá con Patricios recibiendo a San Agustín desde las 18 hs. El domingo, se jugará el resto: Agustín Álvarez enfrentará a Naón a las 16 hs. A las 17 hs se jugarán dos partidos, por un lado La Niña y el puntero San Martín y Atlético 9 de Julio recibirá a Quiroga. Por último cerrarán a las 18 hs Libertad ante El Fortín.

En la tabla se ubica primero San Martín con 17 unidades, seguido por Naón con 15, French y Atlético tienen 14, quinto está libertad con 12, Once Tigres 11. Más abajo se ubican La Niña, El Fortín, San Agustín, Patricios, Agustín Álvarez y Quiroga.