Futsal: se jugó la quinta con partidos parejos

Anoche se jugó la quinta fecha del torneo de Futsal, en general con partidos más disputados y parejos, salvo el primero de la jornada, en el que Pinturería Pintar venció a Befix 12 a 5 y se ubica entre los primeros de la zona “D”; y el partido más esperado fue el que protagonizaron ambos punteros de la zona “B”, que se disputaban el primer puesto y con una magnífica actuación El Rancho Agro se impuso a Manga de Gatos por 9 a 4 y de este modo quedaron ubicados 1° y 2° en su zona.

El segundo partido de la fecha fue el más parejo, en el que LPS le ganó a LVFC 3 a 2 y quedó ubicado 1° en la zona “A”; los otros tres equipos definen las demás posiciones con los partidos del viernes; y en el último encuentro de la noche, Doña Tota quedó 1° en la zona “C” al vencer a 7L Los de Siempre por 6 a 4 y también el viernes definen los demás puestos.

Los ganadores de las zonas “A” y “B”, LPS y El Rancho Agro fueron los dos únicos equipos que llegan con sus tres partidos ganados y con Doña Tota, quedaron en la primera posición. Y el viernes se definen todos los puestos, con los partidos que protagonizan Roma F5 con Nuevas Tierras, Dana Equipamientos con Dennehy FC, Cerveceros con Lácteos Aurora y Deportivo Paraguayo con Industrias 9 de Julio.