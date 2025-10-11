Se jugaron tres partidos por la fecha 2 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol

Ayer viernes se jugaron tres partidos a lo largo de la tarde-noche que se habían suspendido el domingo pasado. Patricios venció 1-0 a Once Tigres, Agustín Álvarez superó 3-0 a Quiroga y Libertad le ganó 2-0 a La Niña. Queda jugar el domingo Naón y El Fortín.

Agustín Álvarez se recuperó de su arranque y ganó con contundencia 3-0 a Quiroga. Los goles fueron de Ignacio Bossio por duplicado y de Maximiliano Acosta.

Libertad se impuso 2-0 a La Niña con goles de Gonzalo Pérez y Gianlucas Fernández. Por último Patricios le ganó 1-0 a Once Tigres con gol de Marcelo Locastro.

Ya habían jugado San Agustín y Atlético 9 de Julio (empate 2-2) y San Martín contra French (empate 1-1).