Se juega la tercera fecha del Ascenso nuevejuliense

Este domingo desde las 15:30 hs se jugará la tercera fecha del Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. Dudignac visita a Defensores de La Boca, Sarmiento recibirá a 12 de Octubre y Dennehy jugará ante Compañía.

En la cancha de El Fortín, Defensores de La Boca hará de local ante Dudignac que viene como puntero invicto con 6 unidades. El «Defe» llega de perder ante 18 de Octubre y tendrá varias bajas por expulsión: Luis Marziotta, Máximo Salas e Ignacio Basulado.

En cancha de El Provincial, Defensores de Sarmiento, que ganó en la última fecha, recibe a 12 de Octubre que viene de quedar libre, pero cuenta con 3 unidades y se quiere prender.

Por último, dos que todavía no sumaron: Unión Dennehy en cancha de Once Tigres enfrentará a Compañía. Los dirigidos por Fons perdieron ante 18 de Octubre y Dudignac, mientras que los de Patricios ante el Doce y Sarmiento.

Va a quedar libre 18 de Octubre que se encuentra con puntaje ideal, con dos ganados.