Se juega la segunda fecha del Ascenso

Este domingo se jugará la segunda fecha del Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol con tres partidos: 18 de Octubre ante Defensores de la Boca, Dudignac recibe a Unión Dennehy y Compañía a Sarmiento desde las 15:30 hs.

18 de Octubre, que viene de ganar, recibirá a Defensores de la Boca que debuta en el torneo luego de quedar libre.

Dudignac viene de vencer a Sarmiento y en su estadio jugará frente a Unión Dennehy que perdió con el equipo del Provincial.

Por último, Compañía y Defensores de Sarmiento, equipos que perdieron en la primera fecha, jugarán en busca de su primera victoria. Quedará libre 12 de octubre.