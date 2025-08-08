8 Ago 2025
10 C
Nueve de Julio
Buscar
Deportes

Se juega la segunda fecha del Ascenso

Este domingo se jugará la segunda fecha del Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol con tres partidos: 18 de Octubre ante Defensores de la Boca, Dudignac recibe a Unión Dennehy y Compañía a Sarmiento desde las 15:30 hs.

18 de Octubre, que viene de ganar, recibirá a Defensores de la Boca que debuta en el torneo luego de quedar libre.

Dudignac viene de vencer a Sarmiento y en su estadio jugará frente a Unión Dennehy que perdió con el equipo del Provincial.

Por último, Compañía y Defensores de Sarmiento, equipos que perdieron en la primera fecha, jugarán en busca de su primera victoria. Quedará libre 12 de octubre.

 

Últimas noticias

Localesadmin -

Rosana Asensio: «Los trabajadores municipales estamos muy mal desde lo económico y sin medidas de seguridad laboral»

La candidata a concejal en primer lugar por la lista vecinal Valores republicanos expuso en Temprano para Todo (Supernova...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra