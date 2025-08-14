Se inauguró la nueva sede de la Comisaria de la Mujer

La Intendente María José Gentile dejó inaugurada la nueva sede de la Comisaría de la Mujer, en la esquina de Urquiza y Vedia. Lo hizo acompañada de funcionarios del gabinete, la titular de la Comisaría de la Mujer, Estefanía Segovia, el Jefe de la Policia Comunal Comisario Mayor Carlos Barrena junto con la Crio. Mayor Miriam Rothar, en representación de la Superintendencia de Políticas de Genero, la Comisario Inspector Mónica Penini, que es Coordinadora Zonal de Políticas de Género de Mercedes, y el Secretario de la Superintendencia de Seguridad, Comisario Inspector Franco Gerardo Sánchez.

Gentile expresó su agradecimiento a las autoridades policiales por el trabajo realizado junto al municipio “para dar respuestas a las necesidades que se presentan para con la atención de estas problemáticas a través de un lugar más cómodo para quienes necesitan de apoyo y acompañamiento”.

Las Comisarías de la Mujer y la Familia en la provincia de Buenos Aires fueron creadas en 1994 como respuesta a la necesidad de atender y sancionar la violencia intrafamiliar. Se establecieron para ofrecer un espacio especializado para recibir denuncias, brindar contención a las víctimas y trabajar en la prevención y erradicación de la violencia de género.

La Comisaría de la Mujer de 9 de Julio se inauguró el 17 de abril de 2015, en la esquina de Edison y Tucumán. Con el correr de los años, el deterioro sufrido por un edificio que no reunía las condiciones necesariaspara atender las crecientes demandas que se registraban en torno de la atención de estas problemáticas, derivó que, al sumarse filtraciones en los techos, en febrero del presente año, se tomarala decisión de trasladar momentáneamente las oficinas a la sede de la Policía Comunal, en tanto se avanzaba en la diagramación de este nuevo espacio inaugurado en la jornada de hoy.