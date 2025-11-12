Se desarrolló un torneo de menores en golf

El sábado pasado se desarrolló un interesante certamen para Menores en golf donde Clara Romero (de 13 años de edad) y Francisco Badaraco (11) con 64 golpes fueron los ganadores de la jornada. Ambos alumnos son de la Escuela de Golf que está a cargo del Profesor Claudio Roldán; y en el segundo lugar se ubicaron Claudio García y Hernán Badaraco, con 66.

Torneo Clausura

Mensualmente se viene realizando el Torneo interno, para sumar, al cabo del año, los puntajes obtenidos en cada jornada, para determinar las posiciones y en particular, el campeón del año.

El Torneo Clausura se llevará a cabo el próximo domingo, con modalidad medal play para jugadores de categorías mixtas hasta 9; de 10 a 16; de 17 a 25; y de 25 al máximo. Al cabo de la jornada se entregarán premios especiales.