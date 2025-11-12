12 Nov 2025
Nueve de Julio
Se desarrolló un torneo de menores en golf

El sábado pasado se desarrolló un interesante certamen para Menores en golf donde Clara Romero (de 13 años de edad) y Francisco Badaraco (11) con 64 golpes fueron los ganadores de la jornada. Ambos alumnos son de la Escuela de Golf que está a cargo del Profesor Claudio Roldán; y en el segundo lugar se ubicaron Claudio García y Hernán Badaraco, con 66.
Torneo Clausura
Mensualmente se viene realizando el Torneo interno, para sumar, al cabo del año, los puntajes obtenidos en cada jornada, para determinar las posiciones y en particular, el campeón del año.
El Torneo Clausura se llevará a cabo el próximo domingo, con modalidad medal play para jugadores de categorías mixtas hasta 9; de 10 a 16; de 17 a 25; y de 25 al máximo. Al cabo de la jornada se entregarán premios especiales.

