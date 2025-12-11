11 Dic 2025
Deportes

Se desarrolló el Nacional de Newcom con participación nuevejuliense

Se disputaron la semana pasada en Chapadmalal los campeonatos Nacionales de Newcom, con la organización de FEVA y la Secretaría de Newcom, contando con la participación de la mayoría de las provincias con las cuatro categorías.
Como consecuencia de la gran actividad que han desarrollado en el año, fueron seleccionados diez jugadores del Club Atlético 9 de Julio: en femenino +60, campeones, jugó Silvina Giménez; en mixto +60, sub campeones, Cecilia Aramburu y Silvia Aguinaga; en femenino +50, quintos, Corina Logioco; y en mixto +50, cuartos, integrado por Alejandra Aramburu, Karina De Buono, Maricel Oyarzabal, Marcelo Dicásolo y Adrián y Oscar Spalla.

