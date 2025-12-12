Se conoció el fixture completo de los torneos Apertura y Clausura 2026

La Liga Profesional de Fútbol ha informado el calendario del año próximo, confirmando la estructura de los Torneos Apertura y Clausura 2026 y, lo más importante para el hincha, el esquema de los duelos de máxima rivalidad.

Ambos certámenes mantendrán el formato de dos zonas, y la gran cita para los enfrentamientos históricos será la Fecha Interzonal. El Torneo Apertura comenzará el fin de semana del 25 de enero y tendrá tres fechas en una semana, con la obligación de terminar con antelación debido a la Copa del Mundo de la FIFA. El Torneo Clausura replicará el fixture del primer semestre, pero con la inversión de las localías.

Durante la primera fecha se destacan los partidos entre Boca y Riestra en la cancha del Xeneize y River ante Barracas Central en el estadio Claudio Tapia. Además, Independiente recibirá a Estudiantes, San Lorenzo a Lanús y Racing será visitante de Gimnasia.

El cruce más importante del país está garantizado por duplicado en la fase regular. El Superclásico se jugará en la Fecha Interzonal de cada torneo, siguiendo la premisa de rotación de localías: En el Torneo Apertura 2026: River será local en el Monumental en la jornada 15 (fin de semana del 19 de abril), mientras que durante el Clausura se disputará en La Bombonera.

El primer clásico del torneo Apertura se disputará en el Ducó entre Huracán y San Lorenzo en la fecha 4 durante el fin de semana del 8 de febrero. También en el segundo mes del año se volverán a cruzar Gimnasia y Estudiantes en la jornada 5 (15 de febrero), en tanto, Newell’s y Rosario Central se medirán en el Marcelo Bielsa (fecha 8) el fin de semana del 1 de marzo. Por último, en la fecha 13 Independiente será local de Racing el fin de semana del 5 de abril.

Los otros clásicos serán: Belgrano – Talleres en la fecha 11 (Fin de semana del 15/03) y Lanús – Banfield en la 14 (Fin de semana del 12/04).

Fixture del Torneo Apertura 2026

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

Boca – Deportivo Riestra

Independiente – Estudiantes

Talleres – Newell’s

Instituto – Vélez

Unión – Platense

San Lorenzo – Lanús

Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B

Barracas Central – River

Gimnasia – Racing

Rosario Central – Belgrano

Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)

Argentinos – Sarmiento

Banfield – Huracán

Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán