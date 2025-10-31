31 Oct 2025
Locales

Se celebra el 162° aniversario de 9 de Julio

Será una jornada abierta, gratuita

La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar de la celebración del  del 162° aniversario de la fundación de la ciudad, que  se desarrollará  el sábado 2 de noviembre, de 12 a 21 hs en el Parque General San Martín.

La celebración busca poner en valor la historia y la identidad nuevejuliense, al tiempo que promueve la participación de los distintos sectores de la comunidad.

 

Actividades para toda la familia

Durante todo el día, se podrá recorrer un paseo de compras con la participación de emprendedores, artesanos, elaboradores locales e instituciones educativas.

También habrá actividades culturales, espectáculos artísticos, food trucks y una kermés con juegos tradicionales.

 

Grilla Artística 

18.30 hs. Banda Municipal Jesús Abel Blanco

19.15 hs. escuela Tango y folclore 9 de Julio

19.30 hs. Pyno

 

