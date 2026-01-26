Se adelanta la segunda dosis de la vacuna triple viral

A partir del 1 de enero de 2026, el Área de Inmunización local ha implementado un cambio significativo en la administración de la vacuna triple viral. La principal novedad radica en el adelantamiento de la segunda dosis, una decisión técnica orientada a garantizar niveles de cobertura más altos y proteger a la población pediátrica en edades de mayor vulnerabilidad.

La aplicación de este nuevo cronograma se divide según la fecha de nacimiento de los menores. Para aquellos niños y niñas nacidos a partir del 1 de julio de 2024, la segunda dosis se suministrará ahora entre los 15 y 18 meses de vida. Por el contrario, quienes hayan nacido antes del 30 de junio de 2024 mantendrán el protocolo previo, recibiendo el refuerzo al cumplir los 5 años de edad.

Las autoridades sanitarias subrayan que la vacuna triple viral es obligatoria y gratuita, formando parte esencial del Calendario Nacional de Vacunación. El objetivo primordial de adelantar la dosis es reducir el riesgo de reemergencia de enfermedades que, aunque controladas, representan una amenaza constante si no se mantienen las defensas comunitarias.

Para facilitar el acceso a la inmunización, se ha dispuesto un cronograma semanal en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) urbanos. La atención se distribuirá de lunes a viernes en los distintos barrios de la ciudad. Los lunes, los operativos se concentrarán en los centros CIC y Sabín, mientras que el martes será el turno de Nuevo Alborada. Los miércoles la actividad se trasladará a Barrio Parque, los jueves a Moscato y, finalmente, los viernes al centro de Barrio Luján.

Todos los establecimientos operarán en una franja horaria de 8 a 18 horas. Si bien la atención se realiza de forma presencial, los responsables del Área de Inmunización han solicitado a las familias que gestionen turnos previos telefónicamente. Esta medida busca optimizar la organización del personal médico y asegurar que la administración de las dosis se realice bajo los estándares de seguridad y eficiencia requeridos.