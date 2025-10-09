Santiago Falco: Líneas de financiamiento disponibles ante la crisis hídrica

El CPN Santiago Falco explicó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) la conformación de la flamante filial 9 de Julio de la Federación Agraria Argentina. Y anticipó que ante la situación hídrica “para mí, lo peor todavía no ha llegado, por historia y por ciclos de lluvia, faltan 250 milímetros de acá a fin de año. Para mí, la semana que viene se va a complicar algo más, porque están muy al límite muchos estados de los caminos y muchas poblaciones rurales”.

“Cuando nos preguntamos ¿Qué es lo que está faltando?” dice Falco y se responde a sí mismo: “está faltando saber qué herramientas de financiamiento tenemos? porque muchas veces no hay información en los bancos locales o no hay información en los contadores”.

Por ello invita a una reunión informativa mañana jueves a las 14 horas en la Cámara de Comercio: ‘Líneas de financiamiento disponibles ante la crisis hídrica’, dirigida a productores/as agropecuarios de 9 de Julio que estará a cargo de Nicolás Witver del Fondo Fiduciario de la provincia, Ministerio de Desarrollo Agrario y de Fabián Jaras, Director de Emergencia Agropecuaria.