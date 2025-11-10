Santiago Baztarrica vuelve a la F4 española

Algo bien habrá hecho Santiago Baztarrica en su reciente experiencia en la Formula 4 española para que lo llamen de nuevo. La semana pasada recibió el sorpresivo llamado del equipo Moldau, el primero en el cual habia hecho pruebas para la categoria hace casi un año, para que conduzca uno de sus autos en la última carrera de la temporada en el circuito de Barcelona. Hoy lunes, Santiago ya está en tierras catalanas para ultimar detalles técnicos, que le hagan la butaca a su comodidad, ver cuestiones de motor, probar puesta a punto. Está claro que, aunque sea solo una carrera, Baztarrica fue a competir, no solo a participar. Una nueva oportunidad y una señal del potencial que tiene el piloto nuevejuliense mientras evalúa opciones para el 2026.