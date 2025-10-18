Santiago Baztarrica, chau F4 Española, hola Endurance?

El joven piloto local está de regreso en nuestra ciudad después de haberle puesto punto final a la experiencia en la F4 española, algo que él dice haber disfrutado mucho. Por supuesto que con ganas de ir por más y con el capítulo cerrado en esa categoría, Santiago evalúa opciones para volver a Europa el próximo año. Estuvo invitado en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) y contó sobre la reciente experiencia en otra categoria, la Endurance, totalmente distinta a la F4, sus sensaciones, vivencias y objetivos para seguir prendido en la carrera de su vida en el automovilismo internacional.