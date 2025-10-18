18 Oct 2025
11.7 C
Nueve de Julio
Buscar
Locales

Santiago Baztarrica, chau F4 Española, hola Endurance?

El joven piloto local está de regreso en nuestra ciudad después de haberle puesto punto final a la experiencia en la F4 española, algo que él dice haber disfrutado mucho. Por supuesto que con ganas de ir por más y con el capítulo cerrado en esa categoría, Santiago evalúa opciones para volver a Europa el próximo año. Estuvo invitado en «Un Plan Perfecto» (Supernova 97.9) y contó sobre la reciente experiencia en otra categoria, la Endurance, totalmente distinta a la F4, sus sensaciones, vivencias y objetivos para seguir prendido en la carrera de su vida en el automovilismo internacional.

 

Últimas noticias

Generaladmin -

Dólares en juego: la intervención del Tesoro de EE.UU. no logra contener la presión cambiaria

Pese a la fuerte intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino, la presión sobre el...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra