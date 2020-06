Santi SUB CAMPEÓN virtual de la Formula Renault 1.6

Santiago Baztarrica se consagró este pasado fin de semana SubCampeón virtual de la Formula Renault 1.6 en el autódromo “Rosendo Hernandez” de San Luis.

El torneo virtual organizado por ARS Motorsport disputó su última fecha doble este pasado fin de semana, en donde Santiago Baztarrica fue nuevamente protagonista de una gran primera final, en la cual se alzó con un nuevo triunfo, contabilizando cuatro en todo el torneo y siendo de esta manera uno de los pilotos más ganadores.

La acción de este último compromiso virtual lo vio pelear durante toda la carrera por la victoria, la cual no le fue fácil conseguirla ya que con el correr de las vueltas el intercambio de puesto era constante, finalmente tras 15 giros, el volante de 9 de Julio se quedaba con la primera final del fin de semana, manteniéndose entre los primeros puestos del campeonato.

En la última final, Santi largaría desde el 8° puesto, con el objetivo y obligación de tener que avanzar varias posiciones para intentar pelear el campeonato, pero en los metros iniciales un toque múltiple lo tenía como protagonista. En este incidente Baztarrica perdía parte de la trompa y de esta manera no podía girar al ritmo de los punteros, perdiendo las chances de pelear mano a mano por el título.

“Pudimos ganar la primera final y en la segunda quisimos ir en búsqueda del podio y de los puntos importantes para poder salir campeón, pero lamentablemente se tocaron, no lo pude esquivar y se rompió la trompa del auto y no pude mantener un ritmo constante en la carrera”. Comentaba Santi.

Pese a esta circunstancia de carrera, a Santiago le alcanzó para coronarse Subcampeón en su primera participación en un torneo virtual, en donde fue además el piloto más joven en participar.

“Quiero agradecerle a toda la gente de 9 de Julio que estuvo haciendo el aguante en cada carrera y nos alentaba, además de agradecer a toda la gente que hizo posible este gran torneo”. Finalizaba Baztarrica.