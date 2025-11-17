San Martín ganó el viernes y quedó como puntero

Este domingo terminó de jugarse la sexta fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol que tiene a San Martín como único puntero, pero con varios equipos animando el campeonato. El Santo aprovechó que Atlético 9 de Julio le ganó a Libertad, que llegaba como líder.

San Martín venció a San Agustín 2-1 con goles de Ezequiel Bayaut y Agustín Hipkins, mientras que Nicolás Longarini anotó para el Granate. El Santo llegó a los 14 puntos y es líder en soledad.

El sábado el último campeón, Naón, derrotó a Patricios por 3-1 para no perderle pisada a los de arriba.

El domingo se jugó el resto de la fecha, menos un partido: La Niña ante El Fortín debió suspenderse porque los caminos a la localidad estaban intransitables.

Atlético 9 de Julio, en el partido de la fecha, le ganó 2-1 a Libertad para quedarse con el clásico y ser escoltas. Pablo Maccagnani fue el goleador de la noche para los locales. Nicolás Gallo descontó para la visita.

French sigue convirtiendo goles. La fecha pasada le hizo 6 a La Niña y en esta anotó 3, para vencer a Agustín Álvarez. Esteban Martín, en dos ocasiones, y Joaquín Susi fueron los autores. El Albinegro también queda como escolta del Santo con 13.

Once Tigres le dio vuelta el partido a Quiroga por 2-1. Vladimir Ascani y Bruno González marcaron los goles.