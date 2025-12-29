San Martín fue el mejor en la primera fase

Este domingo se terminó de jugar la fecha 11, correspondiente a la última de la primera fase de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, y dejó a San Martín primero con 24 unidades, con 7 ganados, 3 empatados y 1 perdido. El viernes empató 0-0 con Once Tigres.

El Santo y el Tigre firmaron tablas, en un viernes que se presentó con una noche fantástica para ver fútbol. La gente acompañó y colmó el Santiago Noé Baztarrica, aprovechando el partido que tenía al primero y segundo.

Naón se benefició del empate de los líderes, venció con contundencia por 3-0 a Atlético 9 de Julio, y trepó al segundo lugar con 22 unidades, superando a Once Tigres con 21.

San Agustín logró su tercera victoria consecutiva, fue 4-2 a Libertad para ir a brindar con buenas sensaciones y retomar con ilusiones para el año que viene.

Otro que volvió a ganar fue El Fortín, que superó 1-0 a French para seguir escapando del fondo. Quiroga también sumó de 3, fue 4-1 a La Niña.

Último de la tabla quedó Agustín Álvarez con solo 4 puntos. Ganó 1, empató 1 y perdió 9, este fin de semana cayó en Patricios 2-1.