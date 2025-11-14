San Agustín y San Martín abren la sexta

Este viernes comienza la sexta fecha de la Liga Nuevejuliense de Fútbol con San Agustín y San Martín, uno de los punteros. El encuentro se jugará desde las 21 hs. El resto completará el sábado y domingo.

Este viernes a la noche jugarán San Agustín ante San Martín, líder con 11 unidades. El sábado se enfrentarán Patricios ante Naón a las 16:30 hs.

El domingo tendrá 4 partidos en distintos horarios. La jornada empieza temprano con La Niña y El Fortín a las 16:30 hs. A las 17 jugarán A. Álvarez ante French, que es uno de los escoltas con 10 puntos. Once Tigres recibe a Quiroga a las 19 hs, mientras que el partido de la fecha cerrará la sexta: Libertad, puntero con el Santo, jugará ante Atlético 9 de Julio, el otro escolta a las 20.