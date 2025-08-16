Sábado de acción para el Clan Ferrario

El club Argentinos de la localidad del 25 de Mayo será la sede de una noche de boxeo en donde el Clan Ferrario tendrá sus representantes. El programa del festival organizado por Decano Box anticipa doce peleas amateur y tres de exhibición.

Comandados por Elías Pino y su equipo se subirán al ring Benjamín Rodríguez para enfrentar a Erwin Lobos, Esteban “Canelito” Muñóz tendrá enfrente a Juan Rondin y, en la pelea de semi fondo, Juan Figueroa se medirá con el local Natanael Pereyra. Una noche para que los jóvenes boxeadores nuevejulienses sigan sumando experiencia arriba del ring.