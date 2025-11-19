Rugby: Huracán venció a Atlético en la final del torneo UROBA

Una gran fiesta del rugby zonal resultó la del sábado pasado, realizada en el Club Atlético, que recibió a una enorme cantidad de público y tuvo un desarrollo muy emotivo, con alternativas cambiantes y definición recién sobre la finalización del partido, con triunfo del Club Huracán 23 a 18 logrando el título de campeón del Torneo Desarrollo, organizado por la UROBA.

Después de un duro partido, las autoridades entregaron los premios, con el aplauso de jugadores y público local y luego, se realizó el tradicional tercer tiempo, con costillares y DJ.

En cuanto al partido, comenzó mejor la visita, que supo aprovechar los errores de Atlético y así en 16’ ganaba 10 a 0, con descuento de Franco Zubieta de penal pero con otro try termina el primer tiempo 15 a 3.

Evidentemente, el local, supo reorganizarse y dio vuelta el partido, con otro penal de Zubieta y un try de Luciano Zubieta a los 26’ se acercó, pero a los 35’ Huracán logra un penal y un minuto después llega otro try local, de Salvador Ferrere y conversión de Franco Zubieta, colocando a Atlético 18 a 18 para alegría del público, el empate hacía campeón a Atlético por el partido de ida.

En esos instantes finales Huracán logra superar la defensa local y convierte el try de la victoria, ahora para alegría de la numerosa legión Casarense que vino a alentar a su equipo, terminando 23 a 18.

Formó el sub campeón con Juan F. Flores, Sebastián González, Guillermo Maya, Carlos Marín, Tomás Piñero, Juan F. D’Orsi, Víctor M. Bordone, Pedro A. Parera, Franco Zubieta, Tadeo Ippoliti, Luciano Zubieta, Agustín Hoyos, Josué Moreno, Jano Maíz, Giuliano Maccagnani, Máximo Vacarezza, Salvador Ferrere, Juan Ignacio Carabio, Mateo Villalba, Guido Fasciolo, Carlos Gagliardi, Gaspar Nowak y Gonzalo Ponce. DT Pancho Miglierina