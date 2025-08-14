14 Ago 2025
Deportes

Rugby: el nuevejuliense Mateo Villalba fue convocado a la Academia de la Unión Argentina

El nuevejuliense Mateo Villalba, que se desempeña en el Club Atlético 9 de Julio, fue convocado a la Academia de la Unión Argentina de Rugby y preseleccionado para formar parte de «Los Pumitas».

La cita fue el lunes y martes pasado en la “Casa Pumas”, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires donde funciona la Academia y se forman los futuros Pumas.

Para todo el mundo del rugby, desde la UROBA hasta el Club Atlético, pasando por dirigentes, entrenadores y compañeros fue un orgullo esta convocatoria, donde seguramente Mateo vivió grandes experiencias y se lleva muchos aprendizajes.

