Rugby Championship: Los Pumas enfrentan a los All Blacks en Córdoba

Los Pumas tienen equipo confirmado para enfrentar este sábado a los All Blacks, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la primera fecha del Rugby Championship 2025.

Para este compromiso, se destacan los regresos de Franco Molina, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Santiago Chocobares, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía. Todos estos jugadores estuvieron ausentes en la ventana internacional de julio por diferentes motivos.

Este será el duelo número 17 entre Los Pumas y los All Blacks en suelo argentino, pero el primero en la provincia de Córdoba. El combinado neozelandés se impuso en 15 ocasiones, mientras que hubo un único empate (21-21 en 1985). Por ende, los dirigidos por Felipe Contepomi irán en busca de su primera victoria como local ante los All Blacks.

El encuentro entre ambos seleccionados comenzará a las 18.10 (horario de Argentina) del sábado 16 de agosto y se podrá ver a través de la señal de cable ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

Titulares: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo. D.T: Felipe Contepomi.