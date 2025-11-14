Rugby: Atlético 9 de Julio va por el título

Este sábado Atlético 9 de Julio jugará la final frente a Huracán de Carlos Casares del torneo Desarrollo de Rugby, organizado por la UROBA. el encuentro será en 9 de Julio desde las 15:30 hs.

El certamen comenzó con la fase de zonas, participando en la Oeste ambos clubes, más Bragado Club y los equipos de Salto, Gral. Arenales, Los Toldos y 25 de Mayo y en la zona Este, los clubes de Saladillo, Gral. Belgrano, Castelli, Maipú, Dolores y Las Flores; clasificaron los dos primeros, quienes se enfrentaron en las semifinales, venciendo el equipo de nuestra ciudad al de Saladillo y el de Casares al de Gral. Belgrano.

0e modo que el partido de mañana, además de la final será la revancha, habiendo despertado mucha expectativa y por eso se aguarda la venida de una numerosa hinchada de la vecina ciudad y una importante presencia de aficionados locales.

Como se acostumbra en rugby, finalizado el partido se realizará el “tercer tiempo” con un fogón acompañado por un disc jockey.