Rosana Asensio: «No subestimemos a la gente»

Los candidatos de la lista 1008 ‘Valores Republicanos’ estuvieron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) para contar su experiencia y sus expectativas al enfrentar como lista vecinal -así se la reconoce popularmente- este desafío que implica la primera participación en política de todos sus integrantes. Valoran la actuación de las sociedades de fomento y piensan en su puesta en primer plano en caso de llegar al Concejo Deliberante. La primera candidata a concejal refuerza la idea de no subestimar a los votantes agregando que “no creamos que la gente no piensa, que la gente no se da cuenta que estamos mal, que no nos damos cuenta que son las mismas figuritas que se cambian de lugar y se repiten y creen que no nos damos cuenta de la falta de compromiso”.

Marcelo La Rotonda, enfermero profesional de reconocida trayectoria, ya conoce del trabajo territorial participando en la organización y a favor de distintas causas nobles y comunitarias. «Conocemos los problemas de Ciudad Nueva porque los vemos todos los días, así como conocemos a sus vecinos». La Rotonda hace foco en las listas adversarias: «es que en las otras el primer joven está séptimo -ejemplifica- y los primeros cuatro son siempre los mismos. En el pasado estuvieron, en el presente están y dicen que te van a devolver el futuro -ironiza-, justificando al mismo tiempo el enojo de la gente con la clase política».