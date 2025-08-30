Rodrigo Rey confesó que los jugadores «tuvimos miedo» y pidió que la barbarie entre Independiente y U de Chile sea «al menos esto sea una llamada de atención para que no pase nunca más en una cancha de fútbol”

Al igual que Julio Vaccari, Rodrigo Rey no solo habló del empate de Independiente frente a Instituto, el que valoró, sino que también se pronunció respecto a la barbarie que se vivió en el Libertadores de América frente a la “U”.

“Fue triste lo que pasó, de principio a fin. Tuvimos mucho miedo por nuestras familias, la de los jugadores chilenos. Cuando fuimos a ver cerca del córner donde estaba nuestra hinchada, había gente con sangre”, relató el capitán del “Rojo”.

En la continuidad, indicó: “Son cosas que no quiero que pasen, son cosas del fútbol que no están buenas Hoy hay que seguir jugando y eso nos toca, hay que tener nuestra mente puesta acá para volver al triunfo”.

«Después, claramente queremos que esto no pase más y que se solucione de la mejor forma, que al menos esto sea una llamada de atención para que no pase nunca más en una cancha de fútbol”, reflexionó.

Vaccari sobre la “noche de terror” que se vivió en Avellaneda y el pedido a que el partido de complete en la cancha

Luego de responder a las preguntas relacionadas al partido, el conductor táctico de Independiente se expresó respecto a lo vivido ante Universidad de Chile: “Como hincha del fútbol tengo una tristeza muy grande».

«Es algo que uno no se prepara cuando quiere hacer esta carrera, uno quiere hablar de cuestiones futbolistas. El fútbol tiene que estar triste por lo sucedido», expresó Vaccari, quién apuntó su deseo de que las cuestiones futbolísticas “se diriman en el campo».

“Fueron semanas complejas. Tenemos futbolistas que son de Chile, y también todos en mayor o menor grado teníamos familiares en el campo. Desde el minuto uno nos decían que estaban tirándole cosas a las familias. No es algo agradable que suceda, y no es fácil sacarlo de la cabeza”, agregó.

Vaccari mencionó “muchos chicos del cuerpo técnico, futbolistas o empleados tenían gente que iba al codito y que ”evacuar a esa gente para no verse afectada, es una situación que afecta». «Tenemos que representar este escudo de la mejor manera, es la única situación que podemos corregir y mejorar”, resaltó.

“Es un problema cultural y social grave, de falta de educación. Nos tiene que preocupar y tenemos que ver de qué manera se puede solucionar. Al fútbol lo atraviesa y yo no estoy preparado para dar soluciones. Estaría bueno que la gente que sabe del tema, lo solucione”, analizó. (Doble Amarilla)