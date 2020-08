Rincón literario

(Por Marisa Chela)

ESTÍMULOS

Ruidos que alertan,

calles que conducen,

luces que irradian luminosidad

no hay excusas para la indiferencia.

La lluvia cae intencionalmente y moja

el sentimiento inminente a manera de riego, que,

ya no se niega,

no se escabulle,

no huye.

La inmutabilidad reacciona ante el estímulo y quiere despertar.

Todo reacciona frente a la parcialidad

y ya la nada es un punto disperso.

Sólo una mirada desde el equilibrio

impulsa un sendero que tiene destino.

Atracción.

NO INTENTES ESCAPAR

Detrás de la molestia

se ven indecisiones.

Ya no irradia serenidad la sonrisa que asoma.

La intranquilidad no tapa tu expresión de angustia

y los refugios te quedan chicos.

No intentes escapar.

Un tiempo de reflexión te anida

pero no tiene lugar en ese viaje el olvido,

sólo ofrece la posibilidad de observar otro paisaje

sin verla.

Pero, si aún así,

podes esconderte en los paisajes silenciosos

y resistir,

no olvides que ella.

bajo la sombra del árbol del hechizo

repite una y mil veces

no intentes escapar.