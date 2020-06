Rincón literario

Textos en primera persona que surgen en cuarentena.

(Por Marisa Chela)

Quien quiera que se identifique:

En la vida hay etapas, momentos, decisiones, alternativas. Hay idas y venidas, llegadas y partidas y era lógico que así fuera. “La casa es chica pero el corazón es grande” he oído muchísimas veces. Con ese lema el pobre corazón explotó. Y en mi casa era: ” La casa en grande y el corazón es grande”. Hoy sigue tan grande como siempre, de puertas abiertas tanto para albergar como para querer pero agregué un lema más. Porque tengo ganas, porque ya es hora, porque elijo, porque soy selectiva, siiiii selectiva y sé que los que me conocen lo entienden. Creo que todo tiempo sirve para mirar hacia atrás, hacia los costados y hacia adelante. Las horas que nunca pasan, alimentan análisis y proyecciones. Ya está todo decidido y aceptado. Ya no hay reclamos ni solicitudes. Que venga lo que tenga que venir y que se vaya lo que se tenga que ir. Ahora siiiii, ahorráme las disculpas y no me hagas perder el tiempo porque tal vez “se me dispare el carro” , expresión que me encantaba oír de chica porque la imaginación se explayaba y me daba mucha risa cerrar los ojos y ver.

Ya somos grandes, en cuestiones del amor y la amistad …

“No me hagas hacerte un lugar si no te vas a quedar”

SI ME BUSCAS A MI

Si me buscas a mí

cantá la canción que más te guste,

caminá descalzo por la arena,

dejate salpicar por el mar.

No es necesario que escribas mi nombre en la roca junto al tuyo

porque ya están escritos en nuestra historia.

Si me buscas a mí

no te asustes,

no resignes,

respirá hondo y acudí

a la libertad de amar y ser amado.

Si me buscas a mí

prepará la vida como más te guste

equipá tu corazón y sentí.

Si me quieres a mí,

no hay tiempos,

no hay receta,

no hay excusas,

no hay obstáculos

si me quieres a mí.