Ricardo Alfonsín llega a 9 de Julio

El candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, lanzó duras críticas a la política económica del Gobierno, asegurando que el supuesto respaldo de Estados Unidos no es prueba de estabilidad, sino un «salvavidas» al que el presidente debió recurrir desesperado.

En una entrevista radial, Alfonsín desmintió la versión oficial de mejoría económica y afirmó que la situación es «crítica.»

El candidato sostuvo que el Gobierno no dijo la verdad al asegurar que la economía estaba bien, obligándolo a buscar un «respirador artificial» en EE. UU. En su mensaje al presidente, Alfonsín destacó el deterioro social: «La gente está muy mal, que no llega a fin de mes. Incluso personas que tienen dos trabajos no llegan a fin de mes». Calificó de «ofensivo» el estado del salario de los jubilados y advirtió sobre la falta de inversiones y el cierre diario de fábricas e instó al presidente a no sentirse «dueño de la verdad,» a escuchar a los que piensan diferente y a trabajar juntos para «encarar estos dos años que todavía le quedan de gobierno.»

Campaña y Recorrido por la Cuarta Sección

Alfonsín combina la difusión de su agenda de campaña con mensajes políticos y sociales a través de una serie de videos en redes sociales. El último lo muestra jugando al truco con vecinos mientras anuncia sus próximos recorridos por la Cuarta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.

En sus visitas, el candidato mantiene un intenso contacto con la comunidad, incluyendo vecinos, Centros de Jubilados, clubes barriales, emprendimientos y cámaras empresarias.

Mañana, domingo 12 visitará 9 de Julio para recorrer zonas inundadas y un merendero, seguido por un viaje a Bragado para asistir a la Fiesta Nacional del Caballo.Y el lunes 13 estará en Junín y luego en Chacabuco, donde se reunirá con vecinos y visitará el taller de Luis “Patita” Minervino, ídolo del Turismo Carretera.