Reunión de Gentile con Kreplak

La Intendente María José Gentile se reunió ayer en La Plata con el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, en un encuentro enfocado en mejorar la atención sanitaria del municipio.

Gentile fue acompañada por la Secretaria de Salud, Tamara Vázquez Lagorio y la agenda incluyó avances en la obra sanitaria del Hogar de Ancianos Santo Domingo de Guzmán y la implementación del sistema de historia clínica digital en los CAPS de la ciudad, sistema que ya está operativo recientemente inaugurado «Nuevo Alborada». Además, se coordinaron acciones para un proyecto conjunto de salud mental. Finalmente, la Intendente solicitó unidades de traslado para las localidades del interior y la zona urbana.