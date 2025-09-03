Reunión con el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia

El ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia, Javier Rodríguez, visitó la ciudad este miércoles para abordar la crítica situación hídrica que atraviesa el Partido de 9 de Julio. La reunión se llevó a cabo con la Intendenta, María José Gentile.

También participaron de la jornada, representantes de la Sociedad Rural, el Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio y CARBAP. Como resultado de la reunión, se acordó conformar una mesa de trabajo conjunta.

Luego de una reunión entre los actores mencionados, Gentile y Rodríguez brindaron una conferencia de prensa en donde comentaron las distintas alternativas analizadas y los pasos a seguir. “Venimos trabajando desde hace meses con el Ministerio, pero hoy es importante contar con la presencia del ministro Rodríguez en el territorio. Esta emergencia hídrica requiere una respuesta articulada y el compromiso de todos los niveles del Estado”, indicó en primer término la Intendente.

El ministro, por su parte, mencionó que “el registro de precipitaciones por encima de las medidas históricas generó un escenario de inundación muy complejo”. A su vez, destacó el compromiso del gobierno provincial, ya que “desde marzo está vigente la emergencia agropecuaria en este distrito, y se han destinado recursos específicos a través de Vialidad Provincial e Hidráulica”, y añadió: “sin embargo, entendemos que la situación se agravó y requiere profundizar el trabajo conjunto”.

Rodríguez también se refirió al Plan Maestro de la Cuenca del Salado, destacando que la provincia continúa avanzando con licitaciones y obras, pese a que la Nación frenó las obras desde diciembre de 2023. “Estas obras son fundamentales y la Provincia le viene reclamando a la Nación para que avance con esto, porque tiene los fondos para hacerlo”.

Para finalizar, Gentile destacó que “esta gestión viene trabajando de forma coordinada con la Sociedad Rural y le solicitamos al Ministro sumar los equipos técnicos a esta mesa de trabajo junto con Hidráulica. También invitamos a distintos productores y asociaciones que estén por fuera de la Sociedad Rural”.