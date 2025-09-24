Retenciones ‘cero’: una doble mirada sobre una misma cuestión

La decisión del Gobierno, con la eliminación de las retenciones para más de 70 productos agroindustriales y orientada a incentivar la liquidación de dólares, modificará la comercialización de los mismos hasta el 31 de octubre.

Para conocer un poco más de ello se consultó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) a dos actores diferentes de la situación: por un lado, Juan Carlos Alongi, abogado de profesión, pero también productor agropecuario quien ya ha sido requerido para que de cuenta de su situación particular y de sus vecinos ante la emergencia hídrica. Ahora apunta que la medida tiene un sabor ‘agridulce’ porque “va a estimular una mayor actividad, pero los pequeños productores como nosotros ya no tenemos nada para liquidar”. Y agregó “lo negativo es que los grandes exportadores se aprovechen de esa situación poniendo un precio sólo conveniente para ellos.

Por otro lado, Diego Spinetta, CPN, expuso su mirada profesional sobre el mismo tema, una medida que impacta de forma directa sobre las exportaciones argentinas de granos, carnes y subproductos. El decreto, publicado en el Boletín Oficial, establece una alícuota de 0% para derechos de exportación hasta el 31 de octubre de 2025, o hasta agotar el cupo de 7.000 millones de dólares en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), lo que ocurra primero.

La nueva política alcanza de modo destacado a los complejos de maíz, trigo, cebada, soja, girasol, carnes bovinas y avícolas, lácteos y productos químicos de origen agrícola, además de subproductos destinados a la alimentación animal e insumos industriales.