Resultados de vacunación antiaftosa

Después de un año complicado, se logró completar la segunda campaña de vacunación antiaftosa del año 2025 en el Partido de 9 de Julio. Según los datos proporcionados por la Fundación de Sanidad Animal (Funuesa) y la Subcomisión de Carnes de la Sociedad Rural local, la cifra final de cabezas inmunizadas alcanzó las 170.600 unidades. Esta meta se cumplió bajo condiciones extremas, luego de que gran parte del distrito se viera afectado por severas inundaciones que alteraron la dinámica productiva de la región.

El titular de la oficina de Senasa en el distrito, el médico veterinario Marcelo De Olavarrieta, confirmó que el operativo abarcó a un total de 1.060 productores distribuidos en 890 establecimientos ganaderos. En esta etapa específica, la inmunización se concentró en categorías menores, exceptuando a toros y vacas. Los resultados, según el especialista, se ajustaron a las expectativas del organismo, dado que el fenómeno meteorológico obligó a numerosos productores a trasladar su hacienda hacia zonas seguras o, en otros casos, a reducir su stock mediante la venta anticipada de animales.

De cara al futuro inmediato, las autoridades sanitarias ya han fijado el calendario para el ciclo 2026, el cual introducirá modificaciones sustanciales en la estrategia de control. La primera campaña del próximo año está programada para iniciar el 2 de marzo y, a diferencia del ciclo que acaba de cerrar, involucrará a la totalidad de las categorías bovinas del distrito.

Sin embargo, el cambio más significativo se observará durante la segunda etapa del año entrante. A partir de 2026, se dejará de vacunar a novillos, novillitos y vaquillonas en el segundo periodo, limitando la aplicación exclusivamente a terneros y terneras. Este nuevo esquema no solo reduce el universo de animales a tratar, sino que también acortará los tiempos operativos: la segunda campaña se trasladará al mes de junio y tendrá una duración estricta de solo 30 días, marcando un giro en la logística sanitaria de la ganadería local.