Residuos reciclables: no se realizarán en las zonas 3, 4 y 5

La Municipalidad informa que la recolección de residuos reciclables de las Zonas 3, 4 y 5 de esta semana, se interrumpirá por motivos logísticos y el reacondicionamiento de los vehículos que realizan la tarea. Se solicita a los vecinos comprendidos en las zonas mencionadas que no saquen sus reciclables a la vereda. Se agradece la predisposición y el compromiso ambiental con esta práctica.

Zonas y Calles:

Zona 3 (martes): cuadrante comprendido entre calles Agustín Alvarez, Ramón N. Poratti, Acceso Presidente Perón y Tucumán.

Zona 4 (miércoles): cuadrante comprendido entre calles Agustín Alvarez, Cardenal Pironio, Acceso Presidente Perón y Urquiza.

Zona 5 (jueves): cuadrante comprendido entre calles Senador Arturo Ares, General Paz, Acceso Presidente Perón – Las Golondrinas y Ruta Nacional N° 5.