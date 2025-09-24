Representantes nuevejulienses en la Feria Provincial de Ciencias en Mar de Ajó

Las representantes del ISETA, Andrea Mucci (profesora), Trinidad Meyer (4to. año de Tecnicatura Superior en Tecnología de Alimentos) y Rocío Lagoria (2do. Año de Tecnología Superior en Biotecnología) contaron en ‘Temprano para todo’ su participación en la reciente 52° Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología que se llevó a cabo en la ciudad balnearia de Mar de Ajó.