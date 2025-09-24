24 Sep 2025
Representantes nuevejulienses en la Feria Provincial de Ciencias en Mar de Ajó

Las representantes del ISETA, Andrea Mucci (profesora), Trinidad Meyer (4to. año de Tecnicatura Superior en Tecnología de Alimentos) y Rocío Lagoria (2do. Año de Tecnología Superior en Biotecnología) contaron en ‘Temprano para todo’ su participación en la reciente 52° Feria Provincial de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología que se llevó a cabo en la ciudad balnearia de Mar de Ajó.

