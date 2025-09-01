Repartamos responsabilidades y exijamos

Por Ing. Agr. / Paisajista Florencia Céspedes

Necesitamos un cambió en el manejo de los caminos, NO HAY DUDAS. Quedó demostrado que erosionaron a los mismos como viene haciéndose hasta ahora. El ir y venir con una máquina de muchos dólares no quiere decir que se estén haciendo bien las cosas. En épocas de seca levanta tierra, con la lluvia se provocan encajadas, inundaciones.

Debemos exigir gente capacitada De las opciones electorales mejor no hablar, todas se ofrecen cómo la mejor sin decir que van a hacer, quieren plata y cuando la tuvieron generaron un mega estado que hoy es burocrático e insostenible.

Pero nosotros debemos asumir responsabilidades. Las zonas urbanas abandonaron la cultura de nuestros ancestros. La huerta, el frutal, jardines con flores o el hacer el propio abono. Ni hablar de las calles pavimentadas, se corta el pasto en la vereda y lo que va al pavimento queda ahí, incluye botellas plásticas o cualquier cosa que irá a la boca de tormenta y posteriormente a un canal que, en grandes volumenes, por ejemplo, tapará una alcantarilla.

Hoy con las napas cerca, una manera de consumir agua es usando la misma, volviendo a nuestras raíces.El dióxido de carbono y el agua son transformados en un azúcar por la fotosíntesis.Los caminos requieren otro manejo. En la foto se puede ver que, fijando el suelo con pasto más el paso vehicular el camino se hacer más resistente. Es una opción.

Lo cierto es que sí no hay un cambio en la forma de trabajar, seguiremos teniendo los magros resultados.