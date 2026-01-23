Reparaciones de techo y extensión de cloacas

Esta semana, vecinos dieron cuenta que el techo de los baños públicos de la Terminal de Ómnibus había cedido. Por ello, la Secretaría de Vivienda y Urbanismo inició una intervención estructural ya que una zona que presentaba serios problemas de filtraciones que afectaban tanto a la estructura como a los usuarios diarios. El proyecto contempla el recambio de la cobertura exterior mediante nuevas chapas y membranas impermeabilizantes, mientras que en el interior se avanza con la colocación de placas de revestimiento. Según fuentes municipales, estas tareas forman parte de un plan de mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad de uno de los edificios públicos con mayor tránsito de pasajeros de la región.

Por otro lado, se amplia la red cloacal sobre la calle Alberdi, específicamente en el tramo comprendido entre Caputo y Aznar. Lo que distingue a esta obra es el modelo de gestión empleado, basado en un esquema de esfuerzo compartido. En esta modalidad, los residentes del sector han realizado el aporte financiero necesario para los materiales, mientras que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos aporta la maquinaria pesada y la mano de obra especializada. Las autoridades locales destacan que la llegada de las cloacas a este sector no solo representa un avance en términos de urbanismo, sino que constituye una mejora fundamental en los estándares de salubridad y salud pública para las familias beneficiadas.