Renunciaron Francos y Catalán, Adorni nuevo Jefe de Gabinete y Santiago Caputo en espera

El Gobierno de la Nación afronta cambios importantes tras la renuncia de Guillermo Francos al cargo de Jefe de Gabinete. Como se esperaba luego de las elecciones legislativas, el presidente aceptó su dimisión, y en su lugar asumirá Manuel Adorni, actual vocero y recientemente electo diputado porteño.

La renuncia de Francos no fue sorpresiva, dado que ya se anticipaba que se produciría después de los comicios. A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, el ahora ex Jefe de Gabinete explicó los motivos detrás de su decisión.

En un posteo dirigido al Presidente, Francos explicó que su renuncia tiene como objetivo permitirle al gobierno encarar una nueva etapa sin condicionamientos previos, tras las elecciones nacionales del 26 de octubre. «Ha sido para mí un honor formar parte de este proyecto transformador, que busca guiar al país hacia una senda de libertad y progreso», expresó en su despedida.

Desde la Oficina del Presidente, se informó que el mandatario aceptó la renuncia y agradeció a Francos por su labor en el gabinete. En ese mismo comunicado, se anunció que Manuel Adorni tomará las riendas de la Jefatura de Gabinete a partir del lunes. El cambio, indicaron desde el Gobierno, responde a los resultados de las elecciones y a la necesidad de renovar el diálogo político en este nuevo contexto. A partir del 10 de diciembre, el Gobierno se concentrará en la implementación de reformas estructurales clave para el país.

Además, en otro giro significativo, Lisandro Catalán, hasta ahora ministro del Interior y número dos de Francos, también presentó su renuncia. En su mensaje, agradeció al presidente por la confianza depositada y reafirmó su compromiso con la gestión de La Libertad Avanza. «Seguiré apoyando esta gestión porque creo firmemente que las ideas de la libertad son las que transformarán a Argentina», sostuvo Catalán.

Estos movimientos reflejan el inicio de una nueva etapa para el Gobierno, marcada por el desafío de fortalecer el diálogo político y avanzar en las reformas necesarias. Con Manuel Adorni a la cabeza del Gabinete, el gobierno apostará a un nuevo impulso para afrontar los complejos desafíos económicos y sociales que se avecinan.