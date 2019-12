Relatos salvajes

Lo que dejó el ciclo Macri. Lo que se espera de Alberto Fernández. Duelo de relatos. La Argentina cíclica en donde se siguen esperando resultados distintos pero se hace siempre lo mismo. El nuevo escenario en donde deberá manejarse el reelecto intendente Barroso.

(Por Juan Manuel Jara)

“Los argentinos nos estamos por embarcar en una nueva aventura”, dijo Andrés Calamaro en relación al cambio de Gobierno, en un momento de monólogo con el público durante el impecable recital con el que el jueves pasado cerró la gira presentación de su último trabajo “Cargar la suerte” en el flamante y espectacular Movistar Arena en el barrio porteño de Chacarita.

Buena analogía porque sin dudas, si es por los gobiernos que venimos eligiendo desde hace décadas, cada uno implicó justamente eso, una aventura que casi siempre terminó con poco de histórico y mucho en el debe. Así vivimos desde el 83, por poner un marco legal al entorno temporal en el cual se desarrollaron esos gobiernos. Pero si queremos podemos ir mucho mas atrás. Los resultados están a la vista y a la orden del día. “Tenemos que dejar de vivir en emergencia” lanzó el economista y ex candidato a la Presidencia José Luis Espert y razón no le falta. Así vivimos, tomando medidas de urgencia para resolver problemas de manera transitoria pero nunca de manera definitiva. Un dato lapidario: desde 1968 a la fecha llevamos 26 acuerdos con el FMI. Locura es hacer siempre lo mismo esperando obtener resultados diferentes, frase erróneamente atribuida a Albert Einstein, pero que bien describiría a la Argentina: un país de locos.

Con una transición como debe ser y una entrega de mando de igual manera, Alberto Ángel Fernández, el Presidente “Doble AA”, asumió su turno en el sillón de Rivadavia. Tiene un trabajo no menor al de sus antecesores: poner al país de pie. Ninguno pudo hacerlo hasta ahora. Su discurso de asunción fue moderado, interesante. Habrá que ver qué cosas de lo allí expresado puede llevar a cabo y, por supuesto, ver como resulta la relación con su vicepresidenta homónima Cristina Fernández, una personalidad no acostumbrada a ser segunda de nadie. Días atrás la vimos con todo su histrionismo recargado y su clásico puntero en mano retando a los mismos jueces que la juzgaban en el mismísimo tribunal. Dicho sea de paso, patética imagen la de esos magistrados.

Además hay que recordar que, si bien es innegable que Macri paradójicamente logró dejar el país en peores condiciones socioeconómicas de las que lo recibió en 2015 (cosa que era muy difícil empeorar), parte de esos problemas fueron generados en la administración de la misma Cristina con su, por entonces, ministro de Economía Axel Kiciloff, flamante gobernador de Buenos Aires. Paradojas argentinas.

Extremos que no son tan diferentes. Al faraónico relato K se le contrapuso el relato new age M. Macri y su team (probadamente NO el mejor de los últimos 50 años) terminaron, con su impronta, haciendo lo mismo que le criticaban a CFK y su troupe. El gobierno saliente dilapidó una oportunidad histórica por sobrevaloración de la realidad (“La inflación no es un problema”, sentenció el Macri cuidadosamente moldeado para su candidatura en 2015), no estar a la altura de las circunstancias (“tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años”) y otros tantos éxitos. Frases como esta hay por lo menos diez que hoy, el ex presidente al recordarlas se debe agarrar la cabeza y decir para que cornos abrí la boca!!!

Dato cierto enarbolado por macristas como medalla olímpica es el de haber sido el primer gobierno no peronista después de 91 años en terminar su mandato. Aplausos tibios. La otra cara de esa misma moneda muestra que Macri fue el primer presidente en presentarse a una reelección y no ganarla. Por algo habrá sido. Terminó su gobierno con otro relato, lo mismo que se le criticó con absoluta justificación a la quimera kirchnerista. Muestra de ello fue su discurso de despedida: cero autocríticas, negación de la realidad de la calle, soberbia a flor de piel. La misma fórmula aplicada oportunamente por CFK. La ceguera del poder no hace distinción de colores políticos. Lo único que no cambia es la realidad y contra el 50 por ciento de inflación, el 43 de pobreza y un país nuevamente endeudado, los políticos argentinos pueden ensayar sus discursos más floridos, pero sería preferible que agachasen la cabeza y se pongan a laburar para hacer de una vez por todas un país en serio. Todos están en deuda. Ninguno hasta ahora trajo la solución definitiva y todos, con su cuota parte, fueron y son parte del problema.

A nivel local, Mariano Barroso renovó mandato de manera categórica. Pero el desafío que tiene es grande. De cuatro años con alineación full Municipio/Provincia/Nación pasa a un escenario totalmente distinto. Tendrá que gestionar de otra manera. Algunos auguran que va a conocer varias salas de espera, pero en los papeles no temen tener problemas con las partidas que por ley le corresponden al Municipio. Quizás el trabajo estará en conseguir esos fondos extra para obras o cuestiones determinadas, que antes con Vidal el trámite era más llevadero. Otras voces más extremas sentencian por lo bajo que si la cosa se pone difícil se van a abroquelar en lo municipal y si surgen inconvenientes en todo aquello (hospital, por ejemplo) que dependa de la Provincia que se haga cargo Axel, el otro K. Y también habrá que seguir de cerca a la oposición local. No vaya a ser que le armen a Barroso una intendencia paralela con línea directa con la billetera de La Plata, como la que en su momento prácticamente le montó Horacio Delgado al por entonces intendente Battisttella. Bueno, también esa vez se demostró que con la billetera sola no siempre se gana si el candidato no ayuda.

Pasó el 10 de diciembre. Tiempo fuera para Mauricio. Arrancó la era del presidente Doble A. Discursos moderados durante esa jornada. Pero al día siguiente ya empezaron algunos cruces por los datos de “lo que me dejaste” o “de lo que te dejé”. Ambos relatos siguen retro-alimentándose. Ambos relatos tratan de pintar una realidad de acuerdo a sus conveniencias. Ambos están lejos de la única verdad, que es la realidad.