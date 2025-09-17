Reiteran el pedido de juicio político contra la jueza de Faltas de 9 de Julio

El jueves pasado, los concejales electos de La Libertad Avanza (LLA), Luis Moos y Sol Ormaechea, presentaron ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mercedes un nuevo pedido de juicio político contra la jueza de Faltas de 9 de Julio, María Florencia Valinoti.

La solicitud reitera un planteo anterior y se fundamenta en la condena penal firme que recayó sobre la magistrada. Valinoti fue sentenciada a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta por el doble de ese plazo para ejercer cargos públicos, y el pago de las costas del proceso. Fue hallada culpable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público, en concurso ideal. Según señalaron los concejales, el objetivo es dar impulso institucional a un proceso que, a su entender, permanece inconcluso a pesar de la condena judicial.

La causa se encuentra ahora en manos de la Cámara de Apelaciones, que deberá evaluar si corresponde avanzar con el proceso de remoción, de acuerdo con los mecanismos previstos para el juzgamiento de funcionarios judiciales.