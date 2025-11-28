Reforma Laboral: ATE convocó a Paro nacional

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha decidido convocar un paro nacional para el mismo día en que el Congreso debatirá la controvertida reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Además, el gremio llevará a cabo una serie de protestas “sorpresivas” durante diciembre, como parte de un rechazo frontal a las políticas laborales del gobierno. «Están dadas todas las condiciones para una huelga general. Frente a quienes imponen decisiones sin consenso, a los trabajadores no nos queda más que salir a la calle», expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Este jueves 27 de noviembre, en el marco del Consejo Federal realizado en San Luis, los representantes de las 191 seccionales del gremio votaron de manera unánime por autorizar a la conducción nacional para organizar las protestas. Aguiar destacó que la reforma laboral del gobierno ha generado un clima de tensión en el sindicalismo, al señalar que el denominado «Consejo de Mayo» fue una «encerrona» del gobierno, cuyo objetivo sería dilatar los tiempos de la discusión. «Están estirando tanto la cuerda que en cualquier momento se romperá», advirtió el dirigente, al tiempo que reafirmó la decisión de tomar la calle como último recurso frente a la falta de diálogo.

En cuanto a la negociación salarial, ATE exige la inmediata reapertura de las paritarias. Según el sindicato, el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido considerablemente, con un incremento salarial de apenas el 13,6% en los primeros diez meses de 2025, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanzó el 24,8%. «El recorte salarial es evidente, y la situación económica de los trabajadores del Estado sigue empeorando», subrayó Aguiar.

El dirigente de ATE también aprovechó para criticar la estrategia del gobierno de convocar paritarias a través de Zoom, un formato que calificó como una muestra de la «desidia» del Ejecutivo. En este contexto, Aguiar advirtió que las tácticas de dilación no disuadirán las medidas de fuerza del sindicato. «Si creen que con estas maniobras van a frenar la protesta, se equivocan. Estamos listos para continuar con nuestra lucha», afirmó.

En una nota aparte, Aguiar recordó su reciente reunión con la expresidenta Cristina Kirchner, llevada a cabo el 14 de octubre, donde dialogaron sobre el futuro del Estado argentino. Aguiar resaltó la preocupación de Kirchner por el «deterioro de los ingresos del sector público» y el creciente fenómeno de los «asalariados formales pobres». En su encuentro, ambos coincidieron en la necesidad de reconstruir el rol del Estado, rechazando la estigmatización histórica del empleo público.

Con el inicio de la administración de Javier Milei, los trabajadores del Estado enfrentan un panorama complejo. La reforma laboral propuesta por el gobierno no solo altera las condiciones laborales, sino que también está generando un clima de confrontación social que podría desencadenar en un mayor debilitamiento del poder adquisitivo y los derechos laborales de los empleados públicos. En este contexto, la respuesta de ATE no se hace esperar: la organización sindical ha puesto en marcha una serie de medidas de lucha, con el claro objetivo de frenar las reformas que consideran perjudiciales para los trabajadores del Estado y la sociedad en su conjunto.