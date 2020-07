Redes Sociales: Boicot publicitario a Facebook por odio y racismo

Con más y más empresas apoyando el boicot en su contra, Facebook anuncia cambios a sus políticas y nuevas medidas para combatir el discurso de odio.

(Por Lic. Gonzalo Merlo)

Varios grupos de defensa de derechos civiles alentaron a anunciantes a detener sus campañas publicitarias en la red social durante el mes de julio como respuesta al “fracaso reiterado de Facebook para abordar de manera significativa la gran proliferación de odio en sus plataformas”, dice un comunicado de prensa publicado en el sitio Web de la Liga Anti-Difamación.

Los grupos civiles que apoyan la campaña #StopHateforProfit (Detén el odio por ganancias) argumentan que Facebook amplifica las voces de los supremacistas blancos, permite publicaciones que incitan a la violencia y no detiene a los “malos actores que usan la plataforma para hacer daño”.

“Está claro que Facebook y su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, ya no son simplemente negligentes, sino complacientes en la difusión de información errónea, a pesar del daño irreversible a nuestra democracia. Tales acciones alterarán la integridad de nuestras elecciones a medida que avanzamos hacia 2020”, dijo Derrick Johnson, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP).

Desde el lanzamiento de la campaña a inicio de junio, más de 160 compañías se han unido al boicot en contra de Facebook, y según uno de los organizadores “la próxima frontera es la presión global”, dijo Jim Steyer, director ejecutivo de Common Sense Media, en una entrevista con Reuters el fin de semana.

Zuckerberg ha recibido fuertes críticas por defender la postura neutral de la plataforma ante las recientes publicaciones de Trump relacionadas con las protestas que han ocurrido tras la muerte de George Floyd. Sin embargo, el ejecutivo ha respondido con el anuncio de una serie de cambios a sus políticas internas.

¿Qué compañías se han sumado a la protesta?

Recientemente Target, Pfizer y Volkswagen anunciaron que se unirían al boicot en contra de Facebook, movimiento al que más de 350 compañías se han sumado, para el 30 de junio.

Dentro de la lista también está Microsoft, compañía que frenó su publicidad dentro de Facebook e Instagram desde mayo a nivel global, aunque a diferencia de empresas como Best Buy y Unilever, quienes expresaron abiertamente que se unirían al boicot en contra de Facebook, la empresa de tecnología dijo que no le preocupan las políticas de la red social sino dónde es que se están mostrando sus anuncios.

Best Buy como Starbucks también anunciaron su pausa publicitaria dentro de Facebook y otras redes sociales. Best Buy dijo que pausará por un mes su publicidad específicamente en Facebook y en un correo enviado a CNET en Español el 29 de junio, la compañía especializada en venta de electrónicos dijo que apoya lo que grupos como NAACP y ADL están tratando de lograr con el boicot.

Por su parte, Starbucks dijo que pausará su publicidad en todas las redes sociales en lo que entablan conversaciones internas sobre cómo detener el discurso de odio. “Creemos que se debe hacer más para crear comunidades en línea acogedoras e inclusivas, y creemos que tanto los líderes empresariales como los responsables políticos deben unirse para lograr un cambio real”, escribió Starbucks el 28 de junio en un comunicado de prensa. Sin embargo, la compañía no aclaró cuánto durará su pausa publicitaria, qué redes sociales son las que se verán afectadas y si oficialmente se suma al boicot en contra de Facebook.

Mientras tanto, Coca-Cola anunció el 26 de junio que la marca retirará la publicidad de todas las plataformas sociales a nivel mundial por 30 días mientras revalúa sus políticas publicitarias, pero aclaró que no formará parte del boicot en contra de Facebook. Al James Quincey, el presidente ejecutivo de Coca-Cola Company, dijo a CNBC que esperaba “una mayor responsabilidad y transparencia de nuestros socios de redes sociales”.

El mismo viernes 26 de junio Unilever anunció que se sumará al boicot en contra de Facebook, informó CNBC. Sin embargo, a diferencia de otras compañías, la empresa también retirará los anuncios de Twitter por lo que resta del año.

“Hemos decidido que desde ahora hasta al menos fin de año, no publicaremos anuncios en las plataformas sociales Facebook, Instagram y Twitter en Estados Unidos”, dijo la empresa en un comunicado de prensa el 26 de junio. “Continuar publicitándonos en estas plataformas en este momento no es de valor para las personas ni para la sociedad. Estaremos monitoreando la situación y volveremos a visitar nuestra posición actual si es necesario”, continúa.

El 24 de junio Verizon, compañía líder en comunicaciones de USA, se sumó al boicot en contra de Facebook e indicó que dejaría de de anunciarse en Facebook e Instagram hasta que la red social “pueda crear una solución aceptable que nos haga sentir cómodos”.

Ese mismo día, el estudio de grabación Magnolia Pictures anunció su participación en el boicot y escribió en Twitter que: “En solidaridad con el movimiento #StopHateForProfit, Magnolia Pictures ha optado por dejar de anunciarse en Facebook e Instagram, comenzando de inmediato, al menos hasta finales de julio. Estamos buscando un cambio significativo en Facebook y el fin de su amplificación del discurso de odio”.

Otras compañías que actualmente forman parte del boicot son Vans, Patagonia, The North Face, The Hershey Company, Reebok, Puma, Mozilla, Levi’s, entre muchas otras más. El Wall Street Journal reportó el 18 de junio que la agencia digital 360i alentó a sus clientes a unirse al boicot, entre los cuales está McCormick & Co., Discover Financial Services y Unilever.

¿Cómo ha respondido Facebook?

Ante la creciente presión, el 30 de junio Facebook anunció que eliminó de la red social una red de cuentas, grupos y páginas asociadas con el grupo de extrema derecha conocido como “boogaloo” por violar su política de “Personas y organizaciones peligrosas”, la cual prohíbe la presencia en Facebook de una “persona u organización que reivindique una misión violenta o cometa actos de violencia”

La compañía indicó que eliminó 220 cuentas de Facebook, 95 cuentas de Instagram, 28 páginas y 106 grupos de la red de boogaloo, así como otros 400 grupos y 100 páginas con contenido similar.

Recientemente, Facebook también anunció que adoptará nuevas políticas contra el discurso de odio. “Específicamente, estamos ampliando nuestra política de anuncios para prohibir las afirmaciones de que las personas de una raza, etnia, origen nacional, afiliación religiosa, casta, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio específicos son una amenaza para la seguridad física, la salud o la supervivencia de los demás. También estamos ampliando nuestras políticas para proteger mejor a los inmigrantes, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en los anuncios que sugieren que estos grupos son inferiores o que expresan desprecio, despido o asco hacia ellos”, dijo Mark Zuckerberg el 26 de junio.

El 23 de junio Facebook compartió los avances que ha hecho la compañía para reducir el discurso de odio en la plataforma. La red social citó un reporte de la Comisión Europea que indica que Facebook está revisando los reportes sobre discursos de odio más rápido que nunca. Facebook evaluó el 95.7 por ciento de las notificaciones de discurso de odio en menos de 24 horas, en comparación con el 81.5 por ciento de YouTube y el 76.6 por ciento de Twitter, según indica el reporte.

“Si bien reconocemos que tenemos que hacer mucho más, estos resultados sugieren que nos estamos moviendo en la dirección correcta”, escribió Guy Rosen, vicepresidente de integridad de Facebook en el blog de la empresa.