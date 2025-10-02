Recuperación de Caminos y Desagües

Después del lunes de reclamos de la ruralidad, el Municipio de Nueve de Julio informa sobre trabajos de caminos rurales y la limpieza de canales para garantizar el drenaje del agua en la emergencia hídrica.

En Morea y Naón se instalaron tubos de alcantarilla en el canal principal de Morea y en el acceso a Naón. En esta última localidad, los trabajos se realizaron con apoyo de maquinaria y vecinos. En French y Dennehy se limpiaron canales y en La Niña se realizaron trabajos en el denominado «Camino de la Vía» con maquinaria pesada.

Las cuadrillas trabajan simultáneamente en el acceso de 8 km a Patricios , el Camino de la Vía entre Morea y Dudignac, el acceso a 12 de Octubre, y en distintos puntos de Quiroga. Además, se efectuó la limpieza de canales en la Ruta Provincial 70 y se restableció el paso en el camino a Norumbega.